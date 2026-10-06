"Нормально полиция месит своих же детей": Захарова – о протестах в Париже

REUTERS/Yves Herman Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 октября адресовала Парижу вопросы о правах человека на фоне протестов французских старшеклассников и столкновений с полицией.
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