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Новости Тамбова

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С начала сезона клещи покусали почти две тысячи жителей Тамбовской области

С начала сезона клещи покусали почти две тысячи жителей Тамбовской области

Фото: нейросети Читайте также: С начала сезона клещи покусали почти 1300 жителей Тамбовской области С начала сезона клещи покусали более 700 жителей Тамбовской области В Тамбове на борьбу с клещами готовы направить миллион рублей Несмотря на снижение числа обращений почти в два раза, в регионе уже зарегистрированы случаи болезни Лайма.

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