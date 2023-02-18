На Кубани женщина фиктивно прописала у себя приезжих и лишила знакомую денег

На Кубани женщина фиктивно прописала у себя приезжих и лишила знакомую денегВ Кореновском районе 34-летняя женщина фиктивно зарегистрировала четырех иностранцев и троих приезжих из других регионов России, при этом они не проживали на ее жилплощади.