Живая Кубань

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На Кубани женщина фиктивно прописала у себя приезжих и лишила знакомую денег

На Кубани женщина фиктивно прописала у себя приезжих и лишила знакомую денег

На Кубани женщина фиктивно прописала у себя приезжих и лишила знакомую денегВ Кореновском районе 34-летняя женщина фиктивно зарегистрировала четырех иностранцев и троих приезжих из других регионов России, при этом они не проживали на ее жилплощади.

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