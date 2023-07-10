БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Дрокин
    Пусть вазелин приготовит и повернётся к своей стране передом а к Сибири задом получит подарок.После подмоется просимо...Астана вводит тор...
  • Андрей Тихонов
    Приструнить нужно ротенбергов , усмановых, Абрамовичей и пр. дружков миллеров с зарплатой 5 200 000 в деньТехнику с консерв...
  • Ольга
    А они должны были вам что-то доложить?ПЛАНЫ "ВАГНЕРА" Р...

ПЛАНЫ "ВАГНЕРА" РАСКРЫТЫ В МОМЕНТ, КОГДА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА НОЖ В СПИНУ

ПЛАНЫ "ВАГНЕРА" РАСКРЫТЫ В МОМЕНТ, КОГДА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА НОЖ В СПИНУ

© ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события. Едва мы успели обсудить планы "Вагнера", внушающие надежду, стало известно о ноже в спину России - так называемая "партия позорного мира" не сидит сложа руки и делает всё возможное для замораживания СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Нина Синельникова
Автор, а ты у Путина спросил?
Ответить
4 час.
Сергей Туренко
Да, проблемы есть, но автор плохо информирован и выдает желаемое за действительное. Никто не знает дальнейших шагов нашего Президента и скоро мы их увидим.
Ответить
3 час.
Ольга
А они должны были вам что-то доложить?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх