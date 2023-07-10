ПЛАНЫ "ВАГНЕРА" РАСКРЫТЫ В МОМЕНТ, КОГДА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА НОЖ В СПИНУ
© ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS
Выходные оказались насыщенными на события. Едва мы успели обсудить планы "Вагнера", внушающие надежду, стало известно о ноже в спину России - так называемая "партия позорного мира" не сидит сложа руки и делает всё возможное для замораживания СВО.
Комментарии
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Автор, а ты у Путина спросил?
Да, проблемы есть, но автор плохо информирован и выдает желаемое за действительное. Никто не знает дальнейших шагов нашего Президента и скоро мы их увидим.
А они должны были вам что-то доложить?
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