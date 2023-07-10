ПЛАНЫ "ВАГНЕРА" РАСКРЫТЫ В МОМЕНТ, КОГДА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА НОЖ В СПИНУ

© ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события. Едва мы успели обсудить планы "Вагнера", внушающие надежду, стало известно о ноже в спину России - так называемая "партия позорного мира" не сидит сложа руки и делает всё возможное для замораживания СВО.