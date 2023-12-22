Брандеры в XVII–XVIII

В 1638 году молодой французский флот под командованием архиепископа Анри д’Эскубло де Сурди в составе 41 корабля и 17 малых судов атаковал испанскую эскадру Лопе де Осеса в составе 12 галеонов в бухте Гатари.
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