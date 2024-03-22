Песков: Путину доложили о произошедшем в Crocus City Hall в первые минуты

РИАМО - 22 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о происшествии в первые минуты после стрельбы в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба Кремля.
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