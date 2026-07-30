Попытка перехвата «Гераней» закончилась падением F-16 ВВС Украины

Украинские ВВС сообщили о потере истребителя F-16 во время выполнения боевой задачи. Самолет перестал выходить на связь 29 июля, когда пилот выполнял задание по перехвату «Гераней» на одном из направлений фронта.
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