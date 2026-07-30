НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

503 подписчика

Попытка перехвата «Гераней» закончилась падением F-16 ВВС Украины

Попытка перехвата «Гераней» закончилась падением F-16 ВВС Украины

Украинские ВВС сообщили о потере истребителя F-16 во время выполнения боевой задачи. Самолет перестал выходить на связь 29 июля, когда пилот выполнял задание по перехвату «Гераней» на одном из направлений фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии