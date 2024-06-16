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Стало еще хуже», – кого винят в разводе Джей Ло и Аффлека

Стало еще хуже», – кого винят в разводе Джей Ло и Аффлека

В начале мая появились первые слухи о расторжении брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Несмотря на то, что супруги продолжают появляться вместе на публике, внутренние источники утверждают, что их брак уже не может быть спасен.

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