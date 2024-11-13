Эта история началась в Средние века на северо-западе Грузии. Пастухи, которые жили в горах, брали с собой сухой паёк – лепёшки с сыром, так как не имели возможности готовить горячую пищу.
Хачапури
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Эта история началась в Средние века на северо-западе Грузии. Пастухи, которые жили в горах, брали с собой сухой паёк – лепёшки с сыром, так как не имели возможности готовить горячую пищу.
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