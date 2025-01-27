Понедельник понедельнику - РОЗНЬ.Тот понедельник, который расположен перед вторником - еще ТЕРПИМЫЙ. А вот тот, который наступает сразу после воскресенья - просто МРАК.
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Понедельник понедельнику - РОЗНЬ.Тот понедельник, который расположен перед вторником - еще ТЕРПИМЫЙ. А вот тот, который наступает сразу после воскресенья - просто МРАК.