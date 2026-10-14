Работодатель выплатит 500 тысяч рублей сотруднику за травму на производстве

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга добилась взыскания 500 тысяч рублей в пользу оператора гофрировального агрегата, получившего ожог дыхательных путей на рабочем месте.
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