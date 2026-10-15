A surge in Iranian drone attacks on commercial ships appears to be weighing on Middle Eastern energy exports through the Strait of Hormuz, with 24 attacks reported so far this month.
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