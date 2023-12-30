Суд отказался отменить введенные ФНС в отношении Блиновской ограничения

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство блогера Елены Блиновской против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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