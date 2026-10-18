Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что около 20 тысяч граждан остались без электричества после атаки беспилотных летательных аппаратов.
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