В Челябинской области у фуры взорвалось колесо. Есть погибшие

Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя-дальнобойщика на южноуральской трассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вчера, 9 сентября, в 18:30 в Ашинском районе на 1594 километре автодороги «Москва – Челябинск».