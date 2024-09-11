В Европейской части России сохраняется высокий класс пожарной опасности

Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности сохраняются на территории европейской части России из-за жары и отсутствия осадков, на азиатской части страны, напротив, нет территорий с таким классом опасности.
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