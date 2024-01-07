В Германии призвали поставить Украине крылатые ракеты Taurus

Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich Украине необходимо поставить ракеты Taurus, чтобы "не дать" российским военным одержать победу, заявил премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер, пишет портал T-Online.
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