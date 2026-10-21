С 13 по 19 октября 2026 года в России зафиксирована инфляция на уровне 0,05% (неделей ранее была — 0,11%), следует из данных Минэкономразвития.
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