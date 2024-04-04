В Молдове есть много старых и изношенных машин скорой помощи

Более половины машин скорой помощи в Молдове устарели. Из-за отсутствия денег на новые машины врачи районных больниц выезжают на экстренные вызовы и перевозят пациентов на автомобилях, которым более 20 лет.
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