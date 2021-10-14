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Савичева рассказала, кто ее спас во время потери ребенка

Савичева рассказала, кто ее спас во время потери ребенка

Юлия Савичева рассказала, кто помог ей восстановиться во время потери ребенка. Напомним, что первая беременность девушки закончилась неудачно – певица потеряла малыша.

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