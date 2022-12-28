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Джейлен Брансон пропустил матч против «Далласа» из-за боли в бедре

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон пропустил первый гостевой матч против своей бывшей команды «Далласа» из-за боли в правом бедре, сообщает ESPN.

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