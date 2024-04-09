Имя: Кэти Фамилия: Кирни Полное имя: Кэти Кирни Национальность: американец Родилась: 5 июля 1988 г. Страна: Сент-Луис, Миссури, США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Зеленый Размеры: (США) 32-24-35 (ЕС) 81-61-89 Рост: 5,11; 180 см Размер платья: (США) 2-4 Размер обуви: (США) 9 Кэти Кирни Инстаграм – @katiekearney #Katie #Kearney.
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