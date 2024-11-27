Уровень безработицы стал рекордно низким в Подмосковье

Уровень безработицы снизился в Подмосковье. Он достиг исторического минимума и составил 0,13%. «Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и шести тысяч», — рассказала она.
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