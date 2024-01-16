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Диетолог Журавлева назвала последствия употребления искусственных яиц из Китая

Диетолог Журавлева назвала последствия употребления искусственных яиц из Китая

В последнее время активно обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Китая в Россию. После недовольства автопромом из КНР эта тема также вызывает много споров, однако на данный момент нет подтвержденной информации о поставках подобной продукции.

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