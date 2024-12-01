Неимоверно вкусный торт «Сказка». Рецепт с орехами, маком и изюмом

Торт с ореховыми коржами – это настоящая кулинарная находка для любителей сладкого и необычного. Нежные, ароматные коржи, приготовленные на основе орехов, изюма и мака, создают особую текстуру и неповторимый вкус, который играет на контрастах между хрустящими и мягкими слоями.
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