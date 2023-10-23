«Шахтер» разорвал контракт с футболистом, сбежавшим в Россию

Донецкий «Шахтер» официально прекратил сотрудничество с игроком, сбежавшим в Россию. Пресс-служба донецкого «Шахтера» выступила с официальным заявлением относительно защитника Александра Роспутько, который, вероятнее всего, сбежал в Россию.
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