«Шахтер» разорвал контракт с футболистом, сбежавшим в Россию

Донецкий «Шахтер» официально прекратил сотрудничество с игроком, сбежавшим в Россию. Пресс-служба донецкого «Шахтера» выступила с официальным заявлением относительно защитника Александра Роспутько, который, вероятнее всего, сбежал в Россию.