Вот и он! Toyota RAV4 2026 выехал на первые испытания: конкурент Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson готовится к запуску

Одна из самых ожидаемых новинок Toyota впервые попала в объективы фотошпионов. Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения запечатлели во время дебютной серии испытаний в плотном камуфляже на дорогах общего пользования.
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