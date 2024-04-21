Тренер ЦСКА Федотов заявил, что в клубе готовятся к уходу Акинфеева

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" заявил, что голкипер Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева из-за плотного календаря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии