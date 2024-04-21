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Тренер ЦСКА Федотов заявил, что в клубе готовятся к уходу Акинфеева

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что в клубе готовятся к уходу Акинфеева

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" заявил, что голкипер Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева из-за плотного календаря.

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