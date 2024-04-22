Отпустите меня под домашний арест, поскольку так получилось, я не хотел!

"В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России"СК РФЕвгений Черняев — Герой России, командир подводного аппарата «Мир», совершал погружения к «Титанику» с Джеймсом Кэмероном.
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