Отпустите меня под домашний арест, поскольку так получилось, я не хотел!

"В деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России"СК РФЕвгений Черняев — Герой России, командир подводного аппарата «Мир», совершал погружения к «Титанику» с Джеймсом Кэмероном.