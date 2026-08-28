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Царьград

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NBC News: Пит Хегсет планирует участие в выборах президента США

NBC News: Пит Хегсет планирует участие в выборах президента США

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждает участие в президентских выборах 2028 года, уверен NBC News. Помощник Хегсета опроверг эти слухи, отметив, что его приоритет - управление министерством.

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