Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги

Это первый подобный случай после признания ЛГБТ экстремистской организациейСормовский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на пять суток местную жительницу по протоколу о демонстрации экстремистской символики.
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