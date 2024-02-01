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Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги

Это первый подобный случай после признания ЛГБТ экстремистской организациейСормовский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на пять суток местную жительницу по протоколу о демонстрации экстремистской символики.

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