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Магнуссен стал 6-м обладателем поула за сезон. Это лучший показатель «Ф-1» с 2012 года

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен на Гран-при Сан-Паулу выиграл квалификацию впервые в своей карьере. Магнуссен стал шестым обладателем поула в нынешнем сезоне после Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из «Феррари», пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, а также представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла.

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