Губернатор Кондратьев: ВСУ предприняли попытку атаки на гражданские объекты Кубани

Пострадавшие, по предварительной информации, отсутствуют Украинская армия предприняла попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем официальном телеграм-канале.
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