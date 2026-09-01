Неуловимая Муся и узники колодца: как прошли дежурные сутки петербургских спасателей животных

Утро в петербургской службе "Кошкиспас" началось с шуточных обсуждений в рабочем чате экзотических методов заброски специалистов на деревья, однако к вечеру начались реальные и весьма нестандартные вызовы, сообщает паблик спасателей во "Вконтакте".
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