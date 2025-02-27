Айшат Кадырова уходит с поста вице-премьера Чечни ради модного бизнеса

Айшат Кадырова покидает пост вице-премьера Чечни, чтобы сосредоточиться на бизнесе в сфере моды. Она подчеркнула значимость полученного опыта и выразила уверенность, что её деятельность принесёт больше пользы республике.
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