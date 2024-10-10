В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

Леонид Руси

Западенец толкует о каких-то друзьях ))) Не те ли друзья, которые всё купили, предприятия, поля и вывозят землю... )) А хозяев земли велели закапывать щирых в песок, а не в свой чернозём... Старая жидовка вдруг назавала нас фашистами... А ничего, что вся верхушка рейха были евреями? А Гандон... толкует о недочеловеках... Это как раз гитлеровская теория... что и подтверждает предыдущую установку. Что же какается России... Это страна Водолеев... На шахматной доске, Водолей, это белая королева. Евреи, Рыбы... это белый король... слабая, интригующая и вырождающаяся фигура... Ну если ферзи у Гандона... недочеловеки... кто тогда шведы, литовцы и наглы, которые под знаком Овна... белая пешка