ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Беседин
    А кто гнать будет?Таджикские "культ...
  • Ирина Некрасова
    Шведы, литовцы... - вообще не фигуры, а пыль на шахматной доске. Аллергенная.В Киеве не оценил...
  • фарид сабиров
    С неба капелька упала прямо амеру в штаны , пусть там все бы разорвало , лишь бы не было войны.Дмитрию Анатольев...

В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

Политнавигатор Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша зря тревожит исторические раны и пора простить бандеровцам и Хатынь, и Волынь, а Украину будут помогать восстанавливать белорусы, нашли своего «благодарного адресата».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Западенец толкует о каких-то друзьях ))) Не те ли друзья, которые всё купили, предприятия, поля и вывозят землю... )) А хозяев земли велели закапывать щирых в песок, а не в свой чернозём... Старая жидовка вдруг назавала нас фашистами... А ничего, что вся верхушка рейха были евреями? А Гандон... толкует о недочеловеках... Это как раз гитлеровская теория... что и подтверждает предыдущую установку. Что же какается России... Это страна Водолеев... На шахматной доске, Водолей, это белая королева. Евреи, Рыбы... это белый король... слабая, интригующая и вырождающаяся фигура... Ну если ферзи у Гандона... недочеловеки... кто тогда шведы, литовцы и наглы, которые под знаком Овна... белая пешка
Ответить
8 час.
лл
лина любимцева
Лукашенко думает, что если он этнический украинец, то обязан быть лояльным к действиям нынешней Украины? А когда его свергнуть хотели при поддержке той же самой Украины, он надеялся, что его бы пощадили?!! Как этнического украинца?.... Да нет...
Ответить
7 час.
ИН
Ирина Некрасова
Шведы, литовцы... - вообще не фигуры, а пыль на шахматной доске. Аллергенная.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх