Политнавигатор Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша зря тревожит исторические раны и пора простить бандеровцам и Хатынь, и Волынь, а Украину будут помогать восстанавливать белорусы, нашли своего «благодарного адресата».
В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко
Комментарии
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Леонид Руси
Западенец толкует о каких-то друзьях ))) Не те ли друзья, которые всё купили, предприятия, поля и вывозят землю... )) А хозяев земли велели закапывать щирых в песок, а не в свой чернозём... Старая жидовка вдруг назавала нас фашистами... А ничего, что вся верхушка рейха были евреями? А Гандон... толкует о недочеловеках... Это как раз гитлеровская теория... что и подтверждает предыдущую установку. Что же какается России... Это страна Водолеев... На шахматной доске, Водолей, это белая королева. Евреи, Рыбы... это белый король... слабая, интригующая и вырождающаяся фигура... Ну если ферзи у Гандона... недочеловеки... кто тогда шведы, литовцы и наглы, которые под знаком Овна... белая пешка
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8 час.
лл
лина любимцева
Лукашенко думает, что если он этнический украинец, то обязан быть лояльным к действиям нынешней Украины? А когда его свергнуть хотели при поддержке той же самой Украины, он надеялся, что его бы пощадили?!! Как этнического украинца?.... Да нет...
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7 час.
ИН
Ирина Некрасова
Шведы, литовцы... - вообще не фигуры, а пыль на шахматной доске. Аллергенная.
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5 час.
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