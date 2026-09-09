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ТАСС

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Летчик Гуськов сообщил об интересе представителей стран Африки и Азии к Як-130М

Летчик Гуськов сообщил об интересе представителей стран Африки и Азии к Як-130М

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Учебно-боевой самолет Як-130М вызвал большой интерес со стороны африканских и азиатских стран на международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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