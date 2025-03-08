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Чем занимались фаворитки Людовика XIV: От дел государственных до отравления соперниц

Чем занимались фаворитки Людовика XIV: От дел государственных до отравления соперниц

Восточная традиция окружать правителя наложницами, выбирать самых красивых девушек, навязывая их султану в качестве фавориток, или обычай травить соперниц ядами, чтобы защитить свой статус главной возлюбленной, может, и удивляла когда-то европейцев, но только не тех, кому были знакомы реалии королевских дворов.

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