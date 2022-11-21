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Уэльс завершил вничью все свои матчи на групповых этапах ЧМ

Сборная Уэльса сыграла вничью во всех своих матчах на групповых этапах чемпионатов мира. Матч ЧМ-2022 против сборной США завершился со счетом 1:1.

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