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«Лишилась всех за полгода»: трагедия Розы Хайруллиной, спасительный звонок Богомолова и уход из «Табакерки»

Судьба Розы Хайруллиной соткана из резких контрастов. Массовый зритель знает ее по фильму «Орда» и сериалам «Ольга», «Содержанки» или «Сердце Пармы», а любители театра — по сложнейшим драматическим образам.

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