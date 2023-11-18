Женщина ушла из семьи, а через 2 года требует, чтобы её приютили

Кажется, что жизнь блогеров шикарная и безоблачная. Многие мечтают о ней, ежедневно листая соцсети. Однако стоит помнить, что такой образ жизни подходит не всем, и что эти известные лица порой идут на неоправданные жертвы.
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