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Царьград

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Захарова осудила экс-главу МИД России Козырева за советы Зеленскому по расправе над Россией

Захарова осудила экс-главу МИД России Козырева за советы Зеленскому по расправе над Россией

Она также призвала подумать, какую политику проводил Андрей Козырев в России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева.

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