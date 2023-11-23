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Морские дроны ВСУ убили командира катера Черноморского флота России

Морские дроны ВСУ убили командира катера Черноморского флота России

Офицер Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ.Старший мичман ВМФ России Денис Никитин, командовавший десантным катером Черноморского флота проекта "Серна", погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крыму.

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