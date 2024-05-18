Составлен портрет американского геймера 2024 года Согласно недавнему исследо...

Составлен портрет американского геймера 2024 годаСогласно недавнему исследованию, проведенному компаниями ESA и YouGov, оказалось, что в вечнодемократических Соединенных Штатах Америки играет в видеоигры примерно 190,6 миллиона человек, или 61% жителей.