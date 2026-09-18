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Татар-информ

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Первые два победителя фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили iPhone 17

Первые два победителя фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили iPhone 17

В Татарстане объявили первых двух победителей республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Ими стали Алексей Афаныкин и Евгений Кондаков – каждый получил в подарок смартфон iPhone 17.

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