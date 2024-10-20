Трамп лидирует в американской президентской гонке

За 15 дней до президентских выборов в США экс-президент страны, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, согласно опросам общественного мнения, обгоняет вице-президента США, кандидата от Демпартии Камалу Харрис.
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