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Трамп лидирует в американской президентской гонке

Трамп лидирует в американской президентской гонке

За 15 дней до президентских выборов в США экс-президент страны, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, согласно опросам общественного мнения, обгоняет вице-президента США, кандидата от Демпартии Камалу Харрис.

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