«Занимайтесь гонками». Култхард поддержал запрет на политические высказывания в Формуле 1

«Занимайтесь гонками». Култхард поддержал запрет на политические высказывания в Формуле 1LAT Images / MercedesВице-чемпион Формулы 1 2001 года Дэвид Култхард поддержал запрет пилотам высказываться на политические темы по ходу гоночных уик-эндов.