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«Занимайтесь гонками». Култхард поддержал запрет на политические высказывания в Формуле 1

«Занимайтесь гонками». Култхард поддержал запрет на политические высказывания в Формуле 1

«Занимайтесь гонками». Култхард поддержал запрет на политические высказывания в Формуле 1LAT Images / MercedesВице-чемпион Формулы 1 2001 года Дэвид Култхард поддержал запрет пилотам высказываться на политические темы по ходу гоночных уик-эндов.

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