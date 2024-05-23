Первый день лета 2024 года 1 июня: праздничный выходной или обычный рабочий день в России Ирина ОрлонскаяВ июне 2024 года выходные и праздничные дни уже прописаны в производственном календаре, что позволяет нам планировать свою работу и отдых заранее.