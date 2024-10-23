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TRENDYMEN

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Ревизор отказался ночевать в отеле после проверки номера: он показал, что нашел светом ультрафиолета

Ревизор отказался ночевать в отеле после проверки номера: он показал, что нашел светом ультрафиолета

27-летний Зак Джонс, зарабатывающий тайным ревизором, остановился в недорогом отеле на ночь. Он решил проверить чистоту номера ультрафиолетовой лампой: то, что он увидел, заставило его немедленно собрать вещи и покинуть гостиницу, попутно снимая видео.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Это правило - закон, чем больше преступлений произошло в номере, - дают скидочную карту и тем дешевле люкс))
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21 час.
Дмитрий Гурин
Пусть во Францию скатается и с этой лампочкой клопов поищет а потом без проблем ложится там поспать....... для инфы. В свете УФ лампы их не видно. А так под УФ лампой можно увидеть очень многое но вот что конкретно может разобраться только лаборатория. И кстати не верьте фильмам... пятна органического происхождения не отражают а поглощают УФ лучи так что пятно крови или той же спермы будут темные а не светиться для показухи....
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21 час.
Alex Nемо
Скупой всегда платит больше ...
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16 час.

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