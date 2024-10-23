Ревизор отказался ночевать в отеле после проверки номера: он показал, что нашел светом ультрафиолета

Дмитрий Гурин

Пусть во Францию скатается и с этой лампочкой клопов поищет а потом без проблем ложится там поспать....... для инфы. В свете УФ лампы их не видно. А так под УФ лампой можно увидеть очень многое но вот что конкретно может разобраться только лаборатория. И кстати не верьте фильмам... пятна органического происхождения не отражают а поглощают УФ лучи так что пятно крови или той же спермы будут темные а не светиться для показухи....