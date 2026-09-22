Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как проверить рис перед готовкой: 4 признака, что крупа уже не подходит для варки

Как проверить рис перед готовкой: 4 признака, что крупа уже не подходит для варки

Даже закрытая пачка риса не гарантирует, что крупа сохранилась хорошо. Перед готовкой достаточно нескольких минут, чтобы осмотреть зерна, проверить запах, промыть небольшую порцию и посмотреть на упаковку.

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