Как проверить рис перед готовкой: 4 признака, что крупа уже не подходит для варки

Даже закрытая пачка риса не гарантирует, что крупа сохранилась хорошо. Перед готовкой достаточно нескольких минут, чтобы осмотреть зерна, проверить запах, промыть небольшую порцию и посмотреть на упаковку.
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